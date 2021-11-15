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Демчишина викликають на допит до ДБР у "вугільній справі" Медведчука

Автор: Олександр Мороз

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина викликають до Держбюро розслідувань як підозрюваного у справі про контрабанду вугілля. Минулого тижня йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що ДБР проводить досудове розслідування щодо нардепа від ОПЗЖ Віктора Медвечука, екс-міністра Володимира Демчишина і бізнесмена Сергія Кузяри, які фігурують у так званій вугільній справі про контрабанду палива з окупованого Донбасу.

"У зв'язку з викладеним, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України, Володимир Демчишин викликається до слідчого Державного бюро розслідувань на 10:00 19.11.2021", - йдеться в повідомленні.

Фото: повістка Демчишину

Нагадаємо, минулого тижня Демчишину вручили підозру у сприянні терористичним організаціям "Л/ДНР".

За даними слідства, він у грудні 2014 - лютому 2015 року призначив на посади держпідприємств на окупованих територіях представників терористичних організацій "Л/ДНР". А також нібито змусив керівництво "Центренерго" укласти кілька угод з ними, в тому числі на поставку вугілля на загальну суму понад 3 млрд гривень.

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