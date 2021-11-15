Демчишина викликають на допит до ДБР у "вугільній справі" Медведчука

Повідомляється, що ДБР проводить досудове розслідування щодо нардепа від ОПЗЖ Віктора Медвечука, екс-міністра Володимира Демчишина і бізнесмена Сергія Кузяри, які фігурують у так званій вугільній справі про контрабанду палива з окупованого Донбасу.

"У зв'язку з викладеним, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України, Володимир Демчишин викликається до слідчого Державного бюро розслідувань на 10:00 19.11.2021", - йдеться в повідомленні.

Фото: повістка Демчишину