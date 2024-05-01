Демарш против "иноагентов": что происходит на протестах в Тбилиси

Для создания материала использовались данные с портала Министерства внутренних дел Грузии, интернет-издания "Новости Грузия", Publika, а также местных пабликов.

Люди начали собираться в центре столицы около 18:00, перекрыв проспект Шота Руставели.

Участники акции заблокировали все выходы из парламента Грузии и встретили коридором позора депутатов, которые поддерживают законопроект об "иноагентах". Внутри здания уже дежурили войска спецназначения.

Около 19:30 полиция с применением силы освободила территорию у въезда в парламент на улице Шио Читадзе, где политики и активисты проводили сидячую акцию.

Тогда же силовики привели в готовность водометы. Депутаты правящей партии появились во дворе парламента и ожидали освобождения выходов на фоне криков "Рабы!". Часть протестующих направилась к канцелярии правительства.

Позже на улице Читадзе начались жесткие столкновения митингующих с правоохранителями.

Около 20:00 спецназовцы стянули спецтехнику в правительственный квартал. У заднего входа в парламент распылили перцовый спрей, а по улице Давида Чичинадзе пустили газ. Возникли жесткие потасовки.

В МВД сообщили, что применили пропорциональную силу против протестующих, поскольку они нарушали правила мирного проведения собраний.

Врачи скорой помощи, которые дежурили в правительственном квартале, сообщили, что оказали срочную медицинскую помощь 20 пострадавшим участникам акций. В основном, люди обращались с жалобой на резь в глазах и удушье.

В 21:30 на проспекте Руставели против митингующих пустили слезоточивый газ. Участники митинга начали возводить баррикады.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем заявлении призвала срочно прекратить разгон акции протеста в Тбилиси.

"Хорошо видно, что акция проходила мирно, никакой опасности она не представляла, никакой угрозы порядку не было. Стыдно, что вы сопротивляетесь молодежи, когда претендуете на национальную принадлежность, стыдно, что вы апеллируете к религии, но пропагандируете насилие во время "Страстной недели"", - говорится в заявлении главы государства.

Впоследствии Зурабишвили выступила с новым заявлением.

"Против мирных протестующих в Тбилиси применяется совершенно неоправданная, неспровоцированная и непропорциональная сила. Полная ответственность лежит на правительстве. Право грузинского народа на мирный протест ограничено", - отметила она.

После полуночи спецназ попытался безрезультатно в четвертый раз разогнать митинг водометами.

После 2:00 СМИ сообщили, что спецназ начал покидать проспект Руставели.

Организаторы решили продолжить акцию в среду, 1 мая.

Задержанные и пострадавшие

В ходе протестов, силовики задержали и увезли в неизвестном направлении лидера ныне оппозиционной партии "Единое Национальное движение" Левана Хабеишвили. Политик перестал выходить на связь, его телефон был недоступен несколько часов.

Позже издание Publika обнародовало фото лидера политсилы с серьезными побоями на лице.

Отметим, что "Единое Национальное движение" - грузинская политическая партия, которая была правящей в 2004-2012 годах, в период президентства ее основателя Михеила Саакашвили.

Министерство здравоохранения Грузии сообщило о трех полицейских, пострадавших на акции возле парламента, они госпитализированы. О количестве пострадавших участников акции, ведомство не сообщало.