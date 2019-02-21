У справі про втручання РФ у вибори в Україні проведено 30 обшуків

При цьому жодних обшуків у жодної політичної сили не проводили

В значительной части регионов Украины правоохранители провели более 30 обысков по делу о вмешательстве России в выборы президента Украины. Об этом на брифинге по попыткам вмешательства в выборы рассказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что никаких обысков ни у одной политической силы не проводили.

"В рамках открытого по признакам создания преступной организации уголовного производства в значительной части регионов провели более 30 обысков. Ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никаких обысков не проводилось. Основанием стала полученная СБУ информация о создании преступной группировки с участием граждан РФ, целью которой является влияние на волеизъявление граждан перед выборами", - сказал Кононенко.

Замглавы СБУ отметил, что указанная деятельность носит противоправный характер.

"Еще до начала реализации проекта уже планировалось выделение средств. Формирование проекта предусматривало создание пирамиды: руководитель сектора, десяток и старший избирательного участка. За ежемесячное денежное вознаграждение нанятые люди из числа местных жителей должны были провести обработку и обеспечить голосование за какого-то кандидата определенного им количества избирателей. Каждое из этих звеньев получало финансирование. Поэтому указанная деятельность носит противоправный характер", - отметил Кононенко.

Напомним, Кононенко заявил, что Российская Федерация готовит силовой сценарий на период выборов 2019 в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия будет вмешиваться в выборы в Украине.

Добавим, в Днепропетровской области заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в выборы. В частности, кураторы из РФ привлекли двух человек к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов.