У справі "Укроборонпрому" могла бути встановлена вина детективів НАБУ, - "Секретні матеріали"

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Службове розслідування могло встановити факти участі посадових осіб НАБУ в угодах "Укроборонпрому". Однак, дані розслідування були засекречені.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Секретні матеріали".

Так, журналісти стверджують, що в справі з продажем "Укроборонпрому" деталей за завищеними цінами було встановлено можливу участь керівництва НАБУ.

Відповідно до тексту службового розслідування стосовно Андрія Калужинского, головна військова прокуратура направила інформацію про фірми "Оптимумспецдеталь" і підозрюваних Гладковського, Рогози і Жукова в НАБУ ще 1 березня 2017 року. Таким чином, це справа НАБУ повинно було розслідувати ще 3 роки тому.

Повідомляється, що матеріали від головної військової прокуратури отримав особисто Андрій Калужинський, він же повинен був внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування. Але ці матеріали Калужнський нібито приховав.

Службове розслідування також нібито встановило факти участі Калужинського в отриманні грошей від підозрюваних у цій справі.

Журналіст Володимир Бойко стверджує, що керівник детективів НАБУ Калужинський уникнув відповідальності не тільки за участь у розкраданні грошей "Укроборонпрому".

"На ньому десятки службових злочинів. Це і незаконне проведення негласних розшукових дій. Це фальсифікація матеріалів кримінальних проваджень. Це кричуще хабарництво", - розповідає Бойко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі смертельного ДТП за участю колишнього прокурора Обухівської прокуратури, а нині керівника детективів НАБУ Андрія Калужинського, могли мати місце маніпуляції з експертизою, які нібито і допомогли йому уникнути відповідальності.

Як відомо, раніше народний депутат Олександр Дубинський звинуватив директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника в прикриванні начальника головного управління підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського від кримінальної відповідальності за смертельний наїзд на людину. Нардеп звернувся в прокуратуру і МВС і просить правоохоронців взяти під контроль цю справу.

Як відомо, раніше Ситник підтвердив, що один зі співробітників відомства, Андрій Калужинський, є його кумом.

28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. Неконституційною визнали указ про його призначення.