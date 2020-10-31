Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Служебное расследование могло установить факты участия должностных лиц НАБУ в сделках "Укроборонпрома". Однако, данные расследования были засекречены.

Об этом говорится в расследовании программы "Секретные материалы".

Так, журналисты утверждают, что в деле с продажей "Укроборонпрома" деталей по завышенным ценам было установлено возможное участие руководства НАБУ.

Согласно тексту служебного расследования относительно Андрея Калужинского, главная военная прокуратура направила информацию о фирме "Оптимумспецдеталь" и подозреваемых Гладковском, Рогозе и Жукове в НАБУ еще 1 марта 2017 года. Таким образом, это дело НАБУ должно было расследовать еще 3 года назад.

Сообщается, что материалы от главной военной прокуратуры получил лично Андрей Калужинской, он же должен был внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование. Но эти материалы Калужинский якобы скрыл.

Служебное расследование также якобы установило факты участия Калужинского в получении денег от подозреваемых по этому делу.

Журналист Владимир Бойко утверждает, что руководитель детективов НАБУ Калужинский избежал ответственности не только за участие в хищении денег "Укроборонпрома".

"На нем десятки служебных преступлений. Это и незаконное проведение негласных розыскных действий. Это фальсификация материалов уголовных производств. Это вопиющее взяточничество ", - рассказывает Бойко.

Напомним, ранее сообщалось, что в деле смертельного ДТП с участием бывшего прокурора Обуховской прокуратуры, а ныне руководителя детективов НАБУ Андрея Калужинского, могли иметь место манипуляции с экспертизой, которые якобы и помогли ему избежать ответственности.

Как известно, ранее народный депутат Александр Дубинский обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в прикрывании начальника главного управления подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского от уголовной ответственности за смертельный наезд на человека. Нардеп обратился в прокуратуру и МВД и просит правоохранителей взять под контроль это дело.

Как известно, ранее Сытник подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом.

28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Неконституционным признали указ о его назначении.