Нардеп звинуватив Ситника в прикриванні Калужинського від кримінальної відповідальності

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Директора НАБУ звинувачують у тому, що той нібито сприяв нерозслідуванні справи про вбивство і просував Калужинського по службі

Народний депутат Олександр Дубинський звинуватив директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника в прикриванні начальника головного управління підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського від кримінальної відповідальності за смертельний наїзд на людину. Нардеп Дубинський звернувся в прокуратуру і МВС і просить правоохоронців взяти під контроль цю справу.

Про це повідомляється на сайті нардепа.

У 2005 році працівником правоохоронних органів був здійснений смертельний наїзд на людину. За кермом автомобіля знаходилася посадова особа прокуратури Київської області Андрій Калужинський, кум і підлеглий директора НАБУ Артема Ситника.

Журналісти сайту нардепа звинувачують Ситника в тому, що той сприяв нерозслідуванні справи про вбивство і просував Калужинського по службі як свого підлеглого.

"Закриттю кримінальної справи №47-713 від 10 листопада 2005 року посприяв на той момент начальник слідчого відділу прокуратури Київської області, а сьогодні керівник НАБУ Артем Ситник. З інформації у ЗМІ було встановлено, що Артем Ситник і Андрій Калужинський перебувають у близьких дружніх стосунках і є кумами. Внаслідок чого справа №47-713 від 10 листопада 2005 року об'єктивно не розслідувалася, а терміни проведення експертиз затягувалися і в кінцевому результаті дане кримінальне провадження було закрито. Можна зробити висновок, що завдяки "родинним" зв'язкам кар'єра злочинця, який повинен був понести кримінальну відповідальність, пішла в гору: він знаходиться на волі, а його офіційний дохід за 2019 рік становить понад 1,2 млн гривень", - повідомляє нардеп.

Раніше ЗМІ вже писали, що керівник Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Андрій Калужинський є кумом Ситника. Пізніше сам Ситник підтвердив цю інформацію в інтерв'ю.

На сьогодні справу за Андрієм Калужинським, за фактом вчинення колишнім працівником правоохоронних органів ДТП внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000375 від 20.06.2018 року.

Розслідування веде Головне слідче управління Національної поліції України.

Дубинський на початку червня 2020 року, керуючись ст. 16 закону "Про статус народного депутата України", звернувся до Генеральної прокуратури України та МВС України, де просить правоохоронців здійснити відповідну перевірку цієї інформації та взяти під особистий контроль ведення кримінального провадження №12018000000000375 від 20.06.2018 року з метою повного, швидкого та об'єктивного розслідування.

Своєю чергою МВС України вже повідомило депутату про те, що взяло на контроль дане кримінальне провадження та Нацполіція проводить перевірку викладеної інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в першому підрозділі детективів НАБУ працюють переважно колишні працівники силових органів Київської області. До НАБУ Ситник і Калужинсикий також разом працювали в прокуратурі Київської області.

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Автор: РБК-Україна