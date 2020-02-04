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У справі про вбивство Шеремета допитали Портнова

Новини » Політика     04.02.2020 - 13:21
У справі про вбивство Шеремета допитали Портнова
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Портнов передав слідству записи переговорів підозрюваних зі співробітниками СБУ

Національна поліція допитала юриста Андрія Портнова у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, поліція допитала його з приводу опублікованих аудіозаписіви переговорів підозрюваних у вбивстві Шеремета зі співробітниками СБУ.

"Записи передав слідству, а джерела їх отримання - моя професійна таємниця. Закон дозволяє не розповідати про джерела, якщо це пов'язано зі здійсненням професійної діяльності", - додав Портнов.

У справі про вбивство Шеремета допитали Портнова

Зазначимо, раніше юрист опублікував записи розмов Владислава Геращенка з нібито куратором з СБУ. На думку Портнова, співробітники спецслужби допомагали фігурантам справи уникнути відповідальності.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд відмовився відпустити з-під варти Юлію Кузьменко, підозрювану у вбивстві Шеремета. Суд допитав трьох свідків, зокрема, маму і колишнього чоловіка Кузьменко. Вони стверджують, що підозрювана на момент вбивства 20 липня 2016 року була вдома з дитиною.

Крім того, повідомлялося, що у справі вбивства Шеремета проведуть додаткові розшукові дії.

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Новини України Андрій ПортновдопросПавло Шеремет
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