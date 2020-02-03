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Вбивство Шеремета: Офіс генпрокурора продовжив термін досудового слідства

Новини » Політика     03.02.2020 - 22:22
Вбивство Шеремета: Офіс генпрокурора продовжив термін досудового слідства
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Слідство по справі було продовжено до квітня 2020 року

Прокурор Сергій Зузак заявив, що Офіс генерального прокурора продовжив термін попереднього слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета до квітня поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами прокурора, приймати рішення про направлення обвинувального акта до суду або припинення виробництва поки рано. При цьому він зазначив, що потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема, експерименти і допити.

Раніше слідчі просили продовжити строк досудового слідства до 6 місяців, тобто до червня поточного року. У свою чергу, адвокати зазначили, що для всіх необхідних слідчих дій було 3,5 роки.

Нагадаємо, 3 лютого Печерський районний суд міста Києва відмовився відпустити з-під варти Юлію Кузьменко, підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Крім того, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Останню відправили цілодобовий під домашній арешт до 8 лютого.

Додамо, що в Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета з участю підозрюваної лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

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