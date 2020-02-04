По делу об убийстве Шеремета допросили Портнова

Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Портнов передал следствию записи переговоров подозреваемых с сотрудниками СБУ

Национальная полиция допросила юриста Андрея Портнова по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, полиция допросила его по поводу опубликованных аудиозаписей переговоров подозреваемых в убийстве Шеремета с сотрудниками СБУ.

"Записи передал следствию, а источники их получения - моя профессиональная тайна. Закон позволяет не рассказывать об источниках, если это связано с осуществлением профессиональной деятельности", - добавил Портнов.

Отметим, ранее юрист опубликовал записи разговоров Владислава Геращенко с якобы куратором из СБУ. По мнению Портнова, сотрудники спецслужбы помогали фигурантам дела уйти от ответственности.

Напомним, ранее Печерский райсуд отказался отпустить из-под стражи Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета. Суд допросил трех свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко. Они утверждают, что подозреваемая на момент убийства 20 июля 2016 года была дома с ребенком.

Кроме того, сообщалось, что в деле убийства Шеремета проведут дополнительные розыскные действия.