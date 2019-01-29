У справі про теракт в Страсбурзі затримали п'ять людей

Їм пред'явили звинувачення в придбанні зброї, за допомогою якої згодом був скоєний злочин

Во Франции во вторник, 29 января, задержали пять человек по делу о стрельбе на рождественском ярмарке в Страсбурге 11 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сообщается, что им предъявили обвинения в приобретении оружия, с помощью которого впоследствии было совершено преступление.

Напомним, 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой 5 человек погибли, еще 12 были ранены.

Позже террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге.

РБК-Украина писало, что нападавший, который устроил стрельбу в Страсбурге 11 декабря ранее был осужден 27 раз. Прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации, он находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции. Шариф Шекатт, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, был одним из "солдат" группировки "Исламское государство".