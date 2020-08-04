У справі Новака у Польщі затримали ще одного фігуранта

У справі колишнього голови "Укравтодору" Славоміра Новака у Польщі затримали ще одного фігуранта. Це місцевий бізнесмен, який обіцяв хабарі за контракт на ремонт дороги в Україні.

Про це повідомила прес-секретар Окружної прокуратури Варшави Олександра Скшиняж, передає "Польське радіо".

Повідомляється, що правоохоронні органи затримали бізнесмена Александера Д. За даними слідства, він представляє польську компанію, яка намагалася отримати контракт на будівництво і ремонт однієї з доріг в Україні.

"Після приводу до прокуратури Александеру Д. пред'явлено звинувачення в обіцянці надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Новаку", - повідомила представник прокуратури.

Нагадаємо, Новаку висунули звинувачення в Польщі, його підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.

Його затримали в липні, він як і інші фігуранти перебуває під вартою.