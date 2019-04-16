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По справі екс-беркутівців допитали свідків


На засідання прибули близько 13 осіб на підтримку обвинувачених

У Святошинському районному суді по справі п'ятьох екс-беркутівців: Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського сьогодні допитали трьох свідків. Про це із зали суду повідомляє кореспондент РБК-Україна

На засідання сьогодні прибули близько 13 осіб на підтримку обвинувачених. 

Також сьогодні, 16 квітня, у суді дослідили обставини загибелі Ігоря Дмитріва. Перший свідок Руслана Овсаєнко повідомила, що готувала документальний фільм щодо подій Майдану. Другий свідок розказав,  що на його очах влучили у каски активістів. 

"Ми бачили також, як знімальна група BBC знімала пораненого хлопця. Ми також між собою говорили, що нам повезло, що нам не дісталось" ,- розказав свідок.

Він заявив, що бачив багато поранених активістів на Майдані. За його словами, активісти не використали зброю в бік правоохоронних органів. 

"Ми не звертали увагу, звідки це все (стрілянина, - ред.) може відбуватись. Активісти весь час йшли вперед, прикриваючись щитами. Нічого загрозливого активісти не робили", - сказав він. Свідок зазначив також, що бачив гільзи.

 

Фото: судібне засідання (РБК-Україна)

Третій свідок у справі Білий Сергій розказав про обставини поранення активіста Майдану Дигдаловича. 

"Коли ми піднімалися і трошки опустилися вниз, він до мене щось заговорив, а потім раптом схопився за груди і впав. Це було на моїх очах", - повідомив свідок. 

Так, після перерви мають заслухати ще одного свідка у даному провадженні. 

Зазначимо, Ігора Дмитріва вбили одним із перших під час атаки на Інститутській. Чотири вогнепальні поранення, які пошкодили легеню, нирку та аорту, були несумісні з життям.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що  у справі залишилось заслухати ще близько 60 свідків. 

Прокурор Яніс Симонов розказав, що  Симонов також висловив сподівання, що допит свідків може завершитись у вересні-жовтні поточного року.

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