По делу экс-беркутовцев допросили свидетелей

В Святошинском районном суде по делу пятерых экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского сегодня допросили трех свидетелей. Об этом из зала суда сообщает корреспондент РБК-Украина.

На заседание сегодня прибыли около 13 человек в поддержку обвиняемых.

Также сегодня, 16 апреля, в суде исследовали обстоятельства гибели Игоря Дмитрива. Первый свидетель Руслана Овсаенко сообщила, что готовила документальный фильм о событиях Майдана. Второй свидетель рассказал, что на его глазах попали в каски активистов.

"Мы видели также, как съемочная группа BBC снимала раненого парня. Мы и между собой говорили, что нам повезло, что нам не досталось", - рассказал свидетель.

Он заявил, что видел много раненых активистов на Майдане. По его словам, активисты не использовали оружие в сторону правоохранительных органов.

"Мы не обращали внимание, откуда это все (стрельба, - ред.) может происходить. Активисты все время шли вперед, прикрываясь щитами. Ничего угрожающего активисты не делали", - сказал он. Свидетель также отметил, что видел гильзы.

Фото: судебное заседания (РБК-Украина)

Третий свидетель в деле Белый Сергей рассказал об обстоятельствах ранения активиста Майдана Дигдаловича.

"Когда мы поднимались и немножко опустились вниз, он ко мне что-то заговорил, а потом вдруг схватился за грудь и упал. Это было на моих глазах", - сообщил свидетель.

Так, после перерыва должны заслушать еще одного свидетеля в данном производстве.

Отметим, Игоря Дмитрива убили одним из первых во время атаки на Институтской. Четыре огнестрельных ранения, которые повредили легкое, почку и аорту, были несовместимы с жизнью.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в деле осталось заслушать еще около 60 свидетелей.

Прокурор Янис Симонов рассказал, что Симонов также высказал надежду, что допрос свидетелей может завершиться в сентябре-октябре текущего года.