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Агентство Fitch спрогнозувало курс гривні до долара на 2019-2020 роки

Новини » Економіка    08.04.2019 - 15:15
Агентство Fitch спрогнозувало курс гривні до долара на 2019-2020 роки
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

До кінця року агентство очікує девальвацію гривні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує курс гривні до долара на рівні 28,86 грн/долар у 2019 році і 30,60 грн/долар у 2020 році. Про це йдеться в прес-релізі агентства щодо рейтингів НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні йдеться, що агентство підтверджує довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") НАК "Нафтогаз України" на рівні "B-", прогноз стабільний.

Нагадаємо, раніше глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин констатував зміну факторів, які сезонно впливають на курс гривні до долара.

Нагадаємо, заступник голова НБУ Олег Чурій в лютому зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.

Нагадаємо, розрахунки держбюджету на 2019 рік здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

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Теми: Курс долара
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