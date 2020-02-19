Справа "Золотого мандарину" ставить ВАКС в непросте становище, - правозахисник

Фото: Наталія Бернацька (minjust.gov.ua)

Правозахисник Захаров переконаний, ця справа є своєрідним іспитом для Вищого антикорупційного суду

Спроби звинуватити екс-заступника міністра юстиції Наталю Бернацьку та інших посадових осіб у так званій справі "Золотого мандарина" ставить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в непросте становище. Про це заявив на своїй сторінці Facebook правозахисник Борис Захаров, передає РБК-Україна.

"Наразі апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає питання про запобіжні заходи підозрюваним. Наприкінці кожної ухвали суддя напише: "оскарженню не підлягає". Але особа, якщо вважатиме, що її права порушено, піде до Європейського суду. Перше питання, яке вивчає ЄСПЛ, отримавши скаргу за ст. 5 Конвенції (а вона, до речі, покриває не тільки фізичне позбавлення волі, але й надмірні розміри застави), це – чи мав суд обґрунтовану підозру, що злочин було скоєно?" - пише Захаров.

На його думку, Національне антикорупційне бюро України ставить Вищий антикорупційний суд "на розтяжку", адже неодноразово писалося про те, що в цій справі вся підозра побудована на "незнанні детективами НАБУ процедур і практики ЄСПЛ".

"Навіть сам ЄСПЛ був змушений надати роз’яснення. Це роз’яснення знаходиться в матеріалах справи. Чи наважиться ВАКС пояснити, що підозра обґрунтована, а ЄСПЛ нічого не тямить у юриспруденції ЄСПЛ, чим поставить державу в ганебне становище? Чи все ж таки набереться сміливості вказати НАБУ на безпідставність їхніх обвинувачень?" - додає експерт.



Захаров переконаний, ця справа є своєрідним іспитом для Вищого антикорупційного суду, і виходячи з рішень, які будуть прийняті, стане зрозуміло - це справді "незалежний орган чи гвинтик в репресивній машині антикорупційних органів".



"Вищий антикорупційний суд опинився між Сціллою і Харибдою. Що він обере - право і здоровий глузд (попри тиск НАБУ і цькування певних кіл “активістів”), чи позицію обвинувачення і, зрештою, визнання в майбутньому Європейським судом протиправності його рішень, що поставить під сумнів всю антикорупційну реформу", - зазначає Захаров.



Як писало РБК-Україна, раніше група активістів та політиків назвали спроби звинуватити екс-заступника міністра юстиції Наталю Бернацьку та інших посадових осіб, у виконання законного рішення Європейського суду з прав людини бажанням підірвати взаємини України та ЄСПЛ.