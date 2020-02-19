Дело "Золотого мандарина" ставит ВАКС в непростое положение, - правозащитник

Фото: Наталья Бернацкая (minjust.gov.ua)

Правозащитник Захаров убежден, это дело является своеобразным экзаменом для Высшего антикоррупционного суда

Попытки обвинить экс-заместителя министра юстиции Наталью Бернацкую и других должностных лиц по так называемому делу "Золотого мандарина" ставит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в непростое положение. Об этом заявил на своей странице Facebook правозащитник Борис Захаров, передает РБК-Украина.

"Сейчас апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривает вопрос о мере пресечения подозреваемым. В конце каждого определения судья напишет: "обжалованию не подлежит". Но человек, посчитавший, что его права нарушены, пойдет в Европейский суд. Первый вопрос, который изучает ЕСПЧ, получив жалобу по ст. 5 Конвенции (а она, кстати, покрывает не только физическое лишение свободы, но и чрезмерные размеры залога), это – имел ли суд обоснованное подозрение, что преступление было совершено?" - пишет Захаров.

По его мнению, Национальное антикоррупционное бюро Украины ставит Высший антикоррупционный суд "на растяжку", ведь неоднократно писалось о том, что в этом деле все подозрения построено на "незнании детективами НАБУ процедур и практики ЕСПЧ".

"Даже сам ЕСПЧ был вынужден дать разъяснения. Это разъяснение находится в материалах дела. Решится ли ВАКС объяснить, что подозрение обосновано, а ЕСПЧ ничего не смыслит в юриспруденции ЕСПЧ, чем поставит государство в позорное положение? Или все же наберется смелости указать НАБУ на беспочвенность их обвинений?" - добавляет эксперт.

Захаров убежден, это дело является своеобразным экзаменом для Высшего антикоррупционного суда, и исходя из решений, которые будут приняты, станет понятно - это действительно "независимый орган или винтик в репрессивной машине антикоррупционных органов".

"Высший антикоррупционный суд оказался между Сциллой и Харибдой. Что он выберет - право и здравый смысл (несмотря на давление НАБУ и травлю определенных кругов “активистов”), или позицию обвинения и, наконец, признания в будущем Европейским судом противоправности его решений, что поставит под сомнение всю антикоррупционную реформу", - отмечает Захаров.

Как писало РБК-Украина, ранее группа активистов и политиков назвали попытки обвинить экс-заместителя министра юстиции Наталью Бернацкую и других должностных лиц, в исполнение законного решения Европейского суда по правам человека желанием подорвать отношения Украины и ЕСПЧ.