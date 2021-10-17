Справа про захоплення моряків ЗСУ: питання юрисдикції суду вирішиться через кілька місяців
Питання юрисдикції Міжнародного арбітражного трибуналу в Гаазі з розгляду справи України проти Росії про інцидент в Керченській протоці буде вирішено через кілька місяців. Приводом для судового розгляду став конфлікт, що трапився 25 листопада 2018 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.
Того дня три українські кораблі були силою зупинені російською береговою охороною в міжнародних водах неподалік від анексованого Криму при спробі пройти через Керченську протоку з Чорного моря в Азовське.
Українських військовослужбовців і співробітників Служби безпеки України, які перебували на кораблях, звинуватили в незаконному перетині кордону та утримували під вартою дев'ять місяців.
Позовну заяву у зв'язку з даним інцидентом Україна подала 1 квітня 2019 року. Вона вимагала визнати, що РФ порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року. У серпні 2020 Росія подала попередні заперечення, поставивши під сумнів юрисдикцію арбітражу. Слухання в Гаазі щодо цих попередніх заперечень проходили з 11 до 16 жовтня.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що під час слухань, Російська Федерація намагалася довести, що інцидент в Керченській протоці стосувався "військової діяльності". Втім, українські дипломати та іноземні юристи вщент розбили нісенітницю російської сторони.