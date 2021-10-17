Дело о захвате моряков ВСУ: вопрос юрисдикции суда решится через несколько месяцев

Вопрос юрисдикции международного арбитражного трибунала в Гааге по рассмотрению дела Украины против России об инциденте в Керченском проливе будет решен через несколько месяцев. Поводом для судебного разбирательства стало конфликт, случившейся 25 ноября 2018 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

В тот день три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское.

Находившихся на кораблях украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности Украины обвинили в незаконном пересечении границы и удерживали под стражей девять месяцев.