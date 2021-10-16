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Кулеба про слухання морської справи в Гаазі: вщент розбили російські нісенітниці

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Субота 16 жовтня 2021 20:57
Кулеба про слухання морської справи в Гаазі: вщент розбили російські нісенітниці Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час слухань, Російська Федерація намагалася довести, що інцидент у Керченській протоці стосувався "військової діяльності". Втім, українські дипломати та іноземні юристи вщент розбили нісенітниці російської сторони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами міністра, Російська Федерація виступила ініціатором слухань, аби спробувати довести, що інцидент в Керченській протоці був наслідком "військової діяльності", у зв’язку з чим суд не має права розглядати його.

"Слухання скликали росіяни, намагаючись піддати сумніву юрисдикцію трибуналу у справі. Російська сторона представляла свої маніпулятивні доводи, намагаючись ввести суд в оману та зірвати розгляд справи. По суті, вони намагалися довести, що інцидент 25 листопада 2018 року стосувався "військової діяльності", і тому не підпадає під Конвенцію ООН з морського права. Відповідно, на їхню думку, суд не має юрисдикції розглядати справу", - пише Кулеба.

Втім, українська сторона та іноземні юристи вщент розгромили абсурдні аргументи Російської Федерації.

"Позицію України захищала професійна юридична команда МЗС. Українські дипломати та фахові іноземні юристи вщент розбили російські нісенітниці", - додав Кулеба.

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Гаага Дмитро Кулеба
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