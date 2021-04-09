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Справа про хабар судді ОАСК: другого адвоката взяли під варту

Автор: Ігор Литвиненко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід другого адвоката по справі про хабарі судді Окружного адміністративного суду Києва. Він може вийти на свободу після внесення застави в розмірі 2 млн 951 тисячі гривень.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Адвоката взяли під варту на 60 діб - до 4 червня.

У разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний:

  • прибувати до детективу, прокурора і в суд за першим викликом;
  • не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти прокурора, детективу чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі і свідками;
  • здати на зберігання закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет

Нагадаємо, на початку тижня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка.

У даній справі затримали двох адвокатів, вони намагалися передати 100 тисяч доларів хабара судді. В ході обшуків у них вилучили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів

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