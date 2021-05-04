Справа Врбетіце в обмін на "Супутник V": в уряді Чехії новий скандал

Віце-прем'єр-міністр Чехії Ян Гамачек міг планувати поїздку до Російської Федерації перед офіційними звинуваченнями Москви в причетності до вибухів на складах у Врбетице у 2014 році не тільки, щоб домовитися про постачання вакцини"Супутник V". Він міг спробувати обміняти міжнародний скандал на безкоштовні вакцини і проведення російсько-американського саміту в Празі.

Про це пише видання Seznam Zprávy з посиланням на кілька джерел.

За даними джерел, в офісі Міністерства внутрішніх справ 15 квітня Гамачек виклав деталі свого запланованого візиту до Москви. Основною метою було запропонувати Росії угоду - Прага відкладає оголошення інформації у справі про вибух у Врбетице в обмін на 1 млн доз вакцини "Супутник V" та організацію зустрічі президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Джо Байденом в Празі.

Видання пише, що на зустрічі були присутні посол в Росії, глава Управління із зовнішніх зв'язків та інформації, директор військової розвідки, глава поліції та генеральний прокурор.

Гамачек вже спростував інформацію, опубліковану в статті.

"Стаття заснована на домислах і брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не зміг підтвердити, тому що цього не було", - додав він.

У той же час представники правлячої коаліції заявили, що якщо інформація про зустріч в МВС підтвердиться, Гамачек повинен відразу ж піти з політики.