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Дело Врбетице в обмен на "Спутник V": в правительстве Чехии новый скандал

Новина українською → Прага, Вторник 04 мая 2021 18:03
Дело Врбетице в обмен на "Спутник V": в правительстве Чехии новый скандал Фото: чешский вице-премьер Ян Гамачек (flickr com partyofeuropeansocialists)
Автор: РБК-Украина

Вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек мог планировать поездку в Российскую Федерацию перед официальными обвинениями Москвы в причастности ко взрывам на складах во Врбетице в 2014 году не только, чтобы договориться о поставках вакцины "Спутник V". Он мог попытаться обменять международный скандал на бесплатные вакцины и проведение российско-американского саммита в Праге.

Об этом пишет издание Seznam Zprávy со ссылкой на несколько источников.

По данным источников, в офисе Министерства внутренних дел 15 апреля Гамачек изложил детали своего запланированного визита в Москву. Основной целью было предложить России сделку - Прага откладывает оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на 1 млн доз вакцины "Спутник V" и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге.

Издание пишет, что на встрече присутствовали посол в России, глава Управления по внешним связям и информации, директор военной разведки, глава полиции и генеральный прокурор.

Гамачек уже опроверг информацию, опубликованную в статье.

"Статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников не подтвердил и не смог подтвердить, потому что этого не было", - добавил он.

В то же время представители правящей коалиции заявили, что если информация о встрече в МВД подтвердится, Гамачек должен сразу же уйти из политики.

Напомним, ранее Чехия заявила, что российские спецслужбы причастны к взрывам на военном складе во Врбетице. По данным расследователей из Bellingcat, там хранились боеприпасы, которые могли бы поставлять Украине.

После этого между Прагой и Москвой началась дипломатическая война с высылкой сотрудников посольств. Чехию в ней поддержали еще несколько европейских стран.

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