Поліція перекваліфікувала провадження після смерті волонтера у Бахмуті

Фото: Артем Мірошниченко (facebook /mirartem)

Підозрюваного звинувачують в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть

Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження після смерті волонтера Артема Мірошниченка у Бахмуті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

Зазначається, що провадження перекваліфіковано на ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

У рамках розслідування поліцейські провели огляди місця події, обхід будинків, розташованих поблизу місця злочину. Оперативники та слідчі встановили та відпрацювали відео з камер спостереження, яке долучено до матеріалів кримінального провадження.

Призначено комплекс судових експертиз. Досудове розслідування триває.

Поліцейські затримали підозрюваного протягом доби після нападу. Ним виявився місцевий житель, 2003 року народження. Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності іншого неповнолітнього, 2002 року народження, який у момент скоєння злочину перебував поруч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті напали на 36-річного волонтера та активіста Артем Мірошниченко. Волонтер був госпіталізований у важкому стані та знаходився у комі. Також було відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження та затримала підозрюваних у побитті Мірошниченка.

Волонтер помер у лікарні 6 грудня. Весь час Мірошниченко знаходився у комі.