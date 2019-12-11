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Вбивство волонтера у Бахмуті: обох підозрюваних арештували

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 17:45
Вбивство волонтера у Бахмуті: обох підозрюваних арештували
Фото: Артем Мірошниченко (facebook /mirartem)

Їх арештували без права внести заставу

Обох фігурантів у справі побиття волонтера Артема Мірошниченка в Бахмуті взято під варту без права внесення застави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Так, 29 листопада на Мірошниченка напали на вулиці двоє неповнолітніх. Один із них побив потерпілого - від отриманих травм чоловік помер у лікарні. За побиттям спостерігав 17-річний приятель зловмисника.

Поліцейські розшукали і затримали нападника наступного дня після нападу. Йому оголосили про підозру, а 3 грудня Артемівський міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом строком на 2 місяці.

7 грудня міський суд обрав запобіжний захід його спільнику - 2 місяці арешту без права внесення застави.

"Сьогодні, 11 грудня, Донецький апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури на рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області, який відпустив одного з підозрюваних під цілодобовий домашній арешт. Наразі обоє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня Донецький апеляційний суд у Бахмуті, де мали розглянути зміну запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Мірошниченка, "замінували". Засідання перенесли.

РБК-Україна писало, що поліція перекваліфікувала кримінальне провадження після смерті волонтера Артема Мірошниченка у Бахмуті. Провадження перекваліфіковано на ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

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