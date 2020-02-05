Справу Труби розслідуватиме ДБР, - Рябошапка

Фото: Роман Труба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Справу екс-очільника ДБР передали з Нацполіції

Справа Романа Труби перебуває на стадії досудового розслідування, її передано до Державного бюро розслідувань. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Рябошапки, справа була передана з Національної поліції.

"Справа перебуває на стадії досудового розслідування. Ми передали цю справу з Національної поліції до Державного бюро розслідувань. Оскільки в ДБР зараз інший керівник, я думаю, що по ній зможуть забезпечити швидке та ефективне розслідування", - заявив генеральний прокурор.

Як писало РБК-Україна раніше, Офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу стосовно колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.

Зокрема, в середині грудня прокуратура почала досудове розслідування проти Труби за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства). Справа доручили вести Головному слідчому управлінню Національної поліції.

Нагадаємо, Верховний суд України відмовився розглядати позов колишнього директора Держбюро розслідувань Романа Труби до президента України Володимиру Зеленському. Повідомлялося, що Труба об'єднав в одне провадження кілька вимог до Зеленському та ДБР, які підсудні різним судам. При цьому немає законних підстав для поділу їх окремі виробництва, тому Верховний суд вирішив повернути заяву позивачеві.

У кінці січня Труба подав до суду на Зеленського з вимогою визнати протиправним указ президента про його звільнення з ДБР, скасувати і відновити на посаді. В кінці грудня президент підписав указ, яким Труба був звільнений з ДБР. Дане рішення було продиктоване новим законом про перезапуск Держбюро розслідувань.