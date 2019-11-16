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Справу топ-менеджерів "Південкомбанку" направили до суду

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 11:56
Справу топ-менеджерів "Південкомбанку" направили до суду
Ілюстративне фото (bankruptcy-ua.com)

Керівництво банку підозрюють у розкраданні 38 млн доларів

Служба безпеки України направила до суду справу топ-менеджерів "Південкомбанку", яких підозрюють у розкраданні 38 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що до суду направили обвинувальний акт у справі про розкрадання топ-менеджментом банку 38 млн доларів. Під час досудового слідства встановлено, що керівництво банку розробило механізм привласнення коштів.

"Протягом 2012-2014 років зловмисники незаконно передали в заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках "Південкомбанку" у зарубіжній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрської компанії, пов'язаної з ними. Після неповернення кредиту, через протиправні дії топ-менеджменту "Південкомбанку", заставні 38 млн доларів США були списані на користь іноземного банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівників "Південкомбанку" викрили на присвоєння 38 млн доларів у вересні 2019 року.

Пізніше стало відомо, що суд заарештував майно підозрюваних керівників "Південкомбанк".

На даний момент банк знаходиться в процесі ліквідації, який триває з 2014 року. У 2014 році входив до другої групи банків за величиною активів (великі банки), займаючи 31 місце в загальному рейтингу НБУ.

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