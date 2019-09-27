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Керівників "Південкомбанку" викрили на присвоєнні 38 млн доларів вкладників

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 17:39
Керівників "Південкомбанку" викрили на присвоєнні 38 млн доларів вкладників
Ілюстративне фото (bankruptcy-ua.com)

На даний момент банк знаходиться в процесі ліквідації

Служба безпеки України викрила керівництво "Південкомбанк" на присвоєння 38 млн доларів вкладників банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За повідомленням СБУ, протягом 2012-2014 років керівництво банку незаконно передало в заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках "Південкомбанку" у зарубіжній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрської компанії.

"Після повернення кредиту, за протиправні дії топ-менеджменту "Південкомбанку", заставні 38 млн доларів США були списані на користь іноземного банку. Зараз ПАТ "КБ "Південкомбанк" знаходиться в стадії ліквідації, відповідно відшкодування клієнтам вкрадених посадовими особами грошей буде здійснюватися за рахунок держави через Фонд гарантування вкладів", - йдеться в повідомленні.

Двом колишнім керівникам банку було оголошено підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на даний момент "Пивденкомбанк" знаходиться в процесі ліквідації, який триває з 2014 року. У 2014 році банк входив до другої групи банків за величиною активів (великі банки), займаючи 31 місце в загальному рейтингу НБУ.

Також повідомляло, що СБУ блокувала масштабні поставки контрафактного спирту з Росії. Зловмисники ввезли в Україну майже 600 тонн метилового спирту.

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