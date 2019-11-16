Дело топ-менеджеров "Пивденкомбанка" направили в суд

Иллюстративное фото (bankruptcy-ua.com)

Руководство банка подозревают в хищении 38 млн долларов

Служба безопасности Украины направила в суд дело топ-менеджеров "Пивденкомбанка", которых подозревают в хищении 38 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что в суд направили обвинительный акт по делу о хищении топ-менеджментом банка 38 млн долларов. Во время досудебного следствия установлено, что руководство банка разработало механизм присвоения средств.

"В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними. После невозврата кредита, из-за противоправных действий топ-менеджмента "Пивденкомбанка", закладные 38 млн долларов США были списаны в пользу иностранного банка", - говорится в сообщении.

Напомним, руководителей "Пивденкомбанка" разоблачили на присвоении 38 млн долларов в сентябре 2019 года.

Позже стало известно, что суд арестовал имущество подозреваемых руководителей "Пивденкомбанка".

На данный момент банк находится в процессе ликвидации, который продолжается с 2014 года. В 2014 году входил во вторую группу банков по величине активов (крупные банки), занимая 31 место в общем рейтинге НБУ.