ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело топ-менеджеров "Пивденкомбанка" направили в суд

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 11:56
Дело топ-менеджеров "Пивденкомбанка" направили в суд
Иллюстративное фото (bankruptcy-ua.com)

Руководство банка подозревают в хищении 38 млн долларов

Служба безопасности Украины направила в суд дело топ-менеджеров "Пивденкомбанка", которых подозревают в хищении 38 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что в суд направили обвинительный акт по делу о хищении топ-менеджментом банка 38 млн долларов. Во время досудебного следствия установлено, что руководство банка разработало механизм присвоения средств.

"В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними. После невозврата кредита, из-за противоправных действий топ-менеджмента "Пивденкомбанка", закладные 38 млн долларов США были списаны в пользу иностранного банка", - говорится в сообщении.

Напомним, руководителей "Пивденкомбанка" разоблачили на присвоении 38 млн долларов в сентябре 2019 года.

Позже стало известно, что суд арестовал имущество подозреваемых руководителей "Пивденкомбанка".

На данный момент банк находится в процессе ликвидации, который продолжается с 2014 года. В 2014 году входил во вторую группу банков по величине активов (крупные банки), занимая 31 место в общем рейтинге НБУ.

СБУ задержала одного из ключевых боевиков ИГИЛ
Новости Украины Служба безопасности Украиныхищениебанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь