Апеляційний суд прийняв рішення щодо арешта Чауса

Апеляційний суд Києва прийняв рішення по справі екс-судді Дніпровського суду столиці Миколі Чаусу. Він залишив в силі рішення Вищого антикорупційного суду.

Апеляційний суд залишив Чауса під домашнім арештом.

"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без зміни", - повідомив адвокат.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на запобіжний захід Чаусу.

Раніше Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт до 18 серпня 2021 року.

Що відомо по справі

НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя зник в Молдову.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. З того часу ніхто не знав, де знаходиться суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.