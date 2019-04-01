Справу судді, який арештовував активістів Майдану, передали до суду

Фото: Генеральна прокуратура України (з відкритих джерел)

ГПУ передала обвинувальний акт стосовно судді Дніпровського районного суду Києва

До суду направлений обвинувальний акт за обвинуваченням судді Дніпровського районного суду Києва за фактами винесення завідомо неправосудних рішень у часи Майдану. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

До суду направлений обвинувальний акт за обвинуваченням судді Дніпровського районного суду м. Києва у незаконному арешті 2-х учасників Революції Гідності, яких 18 лютого 2014 року незаконно затримала поліція. Крім того, судді інкримінується винесення завідомо неправосудного рішення і щодо учасника автопробігу ГО "Автомайдан" до резиденції "Межигір’я", якого в лютому 2014 року незаконно позбавлено права керування транспортним засобом на 3 місяці.

"Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах)", - йдеться у повідомленні.

Оскільки обвинувачена працювала у суді, до підслідності якого належить здійснення кримінального провадження, одночасно з передачею обвинувального акту прокурором до Верховного Суду подано клопотання про зміну підсудності та передачу справи до іншого суду.

Нагадаємо, 1 лютого ГПУ повідомила, що завершено розслідування стосовно судді Дніпровського районного суду Києва, яку підозрюють у винесенні завідомо неправосудних рішень по відношенню до учасників Революції Гідності.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував справу Юрія Крисіна, якого звинувачують у протидії учасникам Євромайдану і тортурах активістів. Він також зазначив, що по справах Майдану в суді знаходяться декілька десятків справ.