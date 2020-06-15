Справа Стерненка: під судом сталась сутичка

Сутичка сталась між учасниками акції та правоохоронцями
Під будівлею Шевченківського суду Києва сталась сутичка між учасниками акції протесту та правоохоронцями. У цьому суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Причиною сутички було бажання активістів прогнати журналістів, які працюють на блогера Анатолія Шарія.
Зазначимо, що минулої п'ятниці також була акція під Шевченківським судом. Тоді були сутички між правоохоронцями та активістами.
У цьому суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якому оголосили підозри в навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Нагадаємо, в травні 2018 року на Стерненка напали двоє чоловіків. Захищаючись, активіст вдарив одного з них ножем в груди, чоловік помер через кілька хвилин.
У листопаді СБУ встановила ймовірного організатора нападу на Стерненка, але не назвала його ім'я.
Раніше повідомлялося, що сьогодні під будівлею цього суду посилено працюють Національна гвардія і поліція.
Автор: Анастасия Рокитна