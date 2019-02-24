Справу Савченко і Рубана спробують перевести у Харків

Верховний суд завтра розгляне відповідне клопотання прокурора

Верховный суд в Киеве завтра, 25 февраля, рассмотрит ходатайство прокуратуры о переводе дела Надежды Савченко и Владимира Рубана в Харьковский районный суд Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Валентина Рыбина.

Как отмечается, рассмотрение ходатайства назначено на 11:30. Таким образом, Верховный суд вновь определит подсудность дела.

"25.02.19 в 11:30 в Верховном Суде состоится рассмотрение ходатайства прокурора о направлении дела Владимир Рубан и Надежды Савченко в Харьковский районный суд Харьковской области", - написал Рыбин.

Напомним, 16 февраля Черниговский апелляционный суд решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана до Верховного суда для изменения подсудности.

Перед этим Верховный суд 11 февраля принял решение, согласно которому дело депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана там живут большинство свидетелей.