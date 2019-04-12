Справу "Савченко-Рубана" знову передали до іншого суду

Справу Надії Савченко та Володимира Рубана знову передали до іншого суду. Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

Вказано, що суд визначив підсудність провадження стосовно депутата Верховної ради Савченка та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана за Броварським міськрайонним судом Київської області.

"12 квітня 2019 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду подання в.о. голови Дарницького районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Савченко Н.В. та Рубана В.В. задоволено, кримінальне провадження направлено для розгляду до Броварського міськрайонного суду Київської області", - поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд направив справу Савченко та Рубана в Дарницький районний суд міста Києва.

Як писало РБК-Україна, 16 лютого апеляційний суд Чернігова вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Варто відзначити, що генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв про необхідність переведення справи в Чернігів, тому що там живуть більшість свідків.

Підкреслимо, слідство завершило досудове розслідування у справі Володимира Рубана, підозрюваного в плануванні теракту проти перших осіб держави. 21 січня йому вручили обвинувальний акт.