Справа Савченко і Рубана направили в Дарницький райсуд Києва

Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Київський апеляційний суд направив справу за обвинуваченням Савченко і Рубана в Дарницький районний суд міста Києва

Київський апеляційний суд направив справу за обвинуваченням народного депутата Надії Савченко і колишнього керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана в Дарницький районний суд міста Києва. Про це повідомила сестра Віра Савченко в Facebook.

Вона повідомила, що "Апеляційний суд направив справу Надії Савченко та Володимира Рубана в Дарницький районний суд".

Нагадаємо, раніше колегія суддів Київського апеляційного суду по кримінальній справі Савченко і Рубана, обвинувачених у підготовці терактів, взяли самовідвід.

Додамо, що 16 лютого апеляційний суд Чернігова вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести в Чернігів, тому що там живуть більшість свідків.

Раніше РБК-Україна писало, що слідство завершило досудове розслідування у справі Володимира Рубана, підозрюваного у плануванні теракту проти перших осіб держави. 21 січня йому вручили обвинувальний акт.