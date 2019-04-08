ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа Савченко і Рубана направили в Дарницький райсуд Києва

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 16:28
Справа Савченко і Рубана направили в Дарницький райсуд Києва
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Київський апеляційний суд направив справу за обвинуваченням Савченко і Рубана в Дарницький районний суд міста Києва

Київський апеляційний суд направив справу за обвинуваченням народного депутата Надії Савченко і колишнього керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана в Дарницький районний суд міста Києва. Про це повідомила сестра Віра Савченко в Facebook.

Вона повідомила, що "Апеляційний суд направив справу Надії Савченко та Володимира Рубана в Дарницький районний суд".

Справа Савченко і Рубана направили в Дарницький райсуд Києва

Нагадаємо, раніше колегія суддів Київського апеляційного суду по кримінальній справі Савченко і Рубана, обвинувачених у підготовці терактів, взяли самовідвід.

Додамо, що 16 лютого апеляційний суд Чернігова вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести в Чернігів, тому що там живуть більшість свідків.

Раніше РБК-Україна писало, що слідство завершило досудове розслідування у справі Володимира Рубана, підозрюваного у плануванні теракту проти перших осіб держави. 21 січня йому вручили обвинувальний акт.

Судді по справі Савченко та Рубана взяли самовідвід Справу Савченко і Рубана направили до Верховного суду
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Надія СавченкоВладимир Рубан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся