Дело Савченко и Рубана направили в Дарницкий райсуд Киева

Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевский апелляционный суд направил дело по обвинению Савченко и Рубана в Дарницкий районный суд города Киева

Киевский апелляционный суд направил дело по обвинению народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Дарницкий районный суд города Киева. Об этом сообщила сестра Вера Савченко в Facebook.

Он сообщила, что "Апелляционный суд направил дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Дарницкий районный суд".

Напомним, ранее коллегия судей Киевского апелляционного суда по уголовному делу Савченко и Рубана, обвиняемых в подготовке терактов, взяли самоотвод.

Добавим, что 16 февраля апелляционный суд Чернигова решил направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что дело необходимо перевести в Чернигов, потому что там живут большинство свидетелей.

Ранее РБК-Украина писало, что следствие завершило досудебное расследование по делу Владимира Рубана, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства. 21 января ему вручили обвинительный акт.