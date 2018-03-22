Справа Савченко: ГПУ оприлюднила докази підготовки терактів

У справі Савченко показали аудіо- і відеоматеріали

У справі нардепа Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів, в сесійній залі Верховної ради України показали аудіо- та відеоматеріали, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, докази у Верховній раді презентував генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, Служба безпеки України отримала дозвіл в суді на стеження за керівником "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном.

"Депутатський імунітет заважав нам здійснювати будь-які дії, знімати інформацію з телефонів або записувати саму Савченко. Тому записували дії, які здійснював саме Рубан, з метою розкриття особливо тяжкого злочину та причетних до нього інших осіб. Рубан та Савченко були впевнені, що офіцери полку спецназу є співучасниками запланованого повалення конституційного ладу в Україні", - заявив Луценко.

На одному з уривків Савченко веде розмову з Рубаном та українськими офіцерами, яких, за даними слідчих, намагалися зробити співучасниками терактів у Києві. За версією ГПУ, Савченко і Рубан мали намір вивезти з так званої "ДНР" зброю для ліквідації керівництва України.

Відзначимо, за даними ГПУ, загальний обсяг відеоматеріалів по справі Савченко становить 74 ГБ.

Нагадаємо, раніше комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту зняти депутатську недоторканність з Надії Савченко.