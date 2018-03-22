Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справа Савченко: ГПУ оприлюднила докази підготовки терактів

НовиниПолітика    22.03.2018 - 12:56
Фото: у справі Надії Савченко показали докази (РБК-Україна)
Фото: у справі Надії Савченко показали докази (РБК-Україна)

У справі Савченко показали аудіо- і відеоматеріали

У справі нардепа Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів, в сесійній залі Верховної ради України показали аудіо- та відеоматеріали, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, докази у Верховній раді презентував генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, Служба безпеки України отримала дозвіл в суді на стеження за керівником "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном.

"Депутатський імунітет заважав нам здійснювати будь-які дії, знімати інформацію з телефонів або записувати саму Савченко. Тому записували дії, які здійснював саме Рубан, з метою розкриття особливо тяжкого злочину та причетних до нього інших осіб. Рубан та Савченко були впевнені, що офіцери полку спецназу є співучасниками запланованого повалення конституційного ладу в Україні", - заявив Луценко.

На одному з уривків Савченко веде розмову з Рубаном та українськими офіцерами, яких, за даними слідчих, намагалися зробити співучасниками терактів у Києві. За версією ГПУ, Савченко і Рубан мали намір вивезти з так званої "ДНР" зброю для ліквідації керівництва України.

Відзначимо, за даними ГПУ, загальний обсяг відеоматеріалів по справі Савченко становить 74 ГБ.

 

Нагадаємо, раніше комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту зняти депутатську недоторканність з Надії Савченко.

 

Рада розглядає зняття недоторканності з Савченко: онлайн
Теги: ГПУ, Надія Савченко, доказательства
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top