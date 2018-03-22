Регламентний комітет рекомендує Раді зняти недоторканність з Савченко

Рада сьогодні може дозволити затримання і арешт Надії Савченко

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України рекомендує українському парламенту зняти недоторканність з Надії Савченко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Прошу комітет надати дозвіл на притягнення до відповідальності, затримання і арешт. Всі три вистави прошу задовольнити в повному обсязі", - зазначив генпрокурор Юрій Луценко.

Після цього парламентський комітет підтримав притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, а також її затримання та арешт.

Нагадаємо, раніше було опубліковано подання генпрокурора на арешт Савченко. Зокрема, слідство підозрює нардепа у підготовці до захоплення державної влади та посяганні на життя президента України. За даними прокуратури, Савченко і співучасники планували вчинити державний переворот шляхом вчинення терористичних актів.

Сама Савченко на брифінгу перед допитом в СБУ, куди її викликали на допит у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого затримали на КПВВ на Донбасі зі зброєю і боєприпасами з непідконтрольних районів, запропонувала правоохоронцям допитати її на поліграфі.