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Дело Савченко: ГПУ обнародовала доказательства подготовки терактов

НовостиПолитика    22.03.2018 - 12:56
Фото: по делу Надежды Савченко показали доказательства (РБК-Украина)
Фото: по делу Надежды Савченко показали доказательства (РБК-Украина)

По делу Савченко показали аудио- и видеоматериалы

По делу нардепа Надежды Савченко, которую подозревают подготовке терактов, в сессионном зале Верховной рады Украины показали аудио- и видеоматериалы, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, доказательства в Верховной раде презентовал генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, Служба безопасности Украины получила разрешение в суде на слежку за руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном.

"Депутатский иммунитет мешал нам совершать любые действия, снимать информацию с телефонов или записывать саму Савченко. Поэтому записывали действия, которые совершал именно Рубан, с целью раскрытия особо тяжкого преступления и причастных к нему других лиц. Рубан и Савченко были уверены, что офицеры полка спецназа являются соучастниками запланированного свержения конституционного строя в Украине", - заявил Луценко.

На одном из отрывков Савченко ведет разговор с Рубаном и украинским офицерами, которых, по данным следователей, пытались сделать соучастниками терактов в Киеве. По версии ГПУ, Савченко и Рубан намеревались вывезти из так называемой "ДНР" оружие доя ликвидации руководства Украины.

Отметим, по данным ГПУ, общий объем видеоматериалов по делу Савченко составляет 74 ГБ.

 

Напомним, ранее комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады рекомендовал парламенту снять депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко.

 

Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Савченко: онлайн
Теги: ГПУ, Надежда Савченко, доказательства
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