"Справа рюкзаків": апеляцію на арешт майна сина Авакова знову перенесли

До суду подали клопотання про відкладення апеляції на арешт майна Олександра Авакова

Апеляційний суд Києва знову переніс на 16 липня 2018 року розгляд апеляційної скарги на арешт майна Олександра Авакова. Про це повідомив секретар суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Засідання у справі розгляду апеляційної скарги на арешт майна сина Авакова перенесли на 16 липня на 14:15. До суду раніше було подане відповідне клопотання", - повідомив секретар.

Олександр Аваков, син глави МВС Арсена Авакова, був затриманий детективами НАБУ 31 жовтня після обшуків. Його підозрюють в розтраті 14 млн грн з держбюджету на закупівлю рюкзаків для Нацгвардії України. У цій справі затримали також екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків Володимира Литвина.

Торік 1 листопада Солом'янський райсуд Києва обрав Олександру Авакову запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він повинен здати паспорти і носити електронний браслет. Таку ж запобіжний захід обрали і двом іншим фігурантам цієї справи - Чеботарю і Литвину.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у так званій "справі рюкзаків" щодо сина міністра внутрішній справ - Олександра Авакова, - та екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря.

Нещодавно глава НАБУ Артем Ситник заявив, що на експерта у "справі рюкзаків" здійснюється тиск. Йдеться про експерта, який робив висновок про закуплені рюкзаки для МВС та відповідність їх усім критеріям.