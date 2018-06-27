"Дело рюкзаков": апелляцию на арест имущества сына Авакова снова перенесли

В суд подали ходатайство об отложении апелляции на арест имущества Александра Авакова

Апелляционный суд Киева вновь перенес на 16 июля 2018 года рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества Александра Авакова. Об этом сообщил секретарь суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заседание по делу рассмотрения апелляционной жалобы на арест имущества Александра Авакова перенесли на 16 июля на 14:15. До суда ранее было подано соответствующее ходатайство", - сообщил секретарь.

Александр Аваков, сын главы МВД Арсена Авакова, был задержан детективами НАБУ 31 октября 2017 года после обысков. Его подозревают в растрате 14 млн грн из госбюджета на закупку рюкзаков для Нацгвардии Украины. По этому делу задержали экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.

В прошлом году 1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Также он должен сдать паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения избрали и двум другим фигурантам этого дела - Чеботарю и Литвину.

Напомним, в апреле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по так называемому "делу рюкзаков" в отношении сына министра внутренний дел - Александра Авакова, - и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Недавно глава НАБУ Артем Сытник заявил, что на эксперта по "делу рюкзаков" осуществляется давление. Речь идет о эксперте, который делал заключение о закупке рюкзаков для МВД и соответствия их всем критериям.