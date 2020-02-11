Прокурори затягують справу "Роттердам+", оскільки доказова база необґрунтованою, - адвокат

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На думку адвоката, НАБУ і САП навмисне затягують справу

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура навмисне затягують розслідування справи по "Роттердам+", оскільки розуміють необґрунтованість доказової бази, неминучим наслідком чого буде розвал справи в суді. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявила адвокат Наталія Дригваль, яка виступає на стороні захисту співробітників компанії ДТЕК, передає РБК-Україна.

"Справу "Роттердам +" було аврально витягнуту на поверхню відразу після зміни влади. Це було дуже схоже на піар-крок з боку НАБУ і САП. Керівники цих організацій хотіли продемонструвати свою активну діяльність перед новими керівниками на медійно розкрученому бренді "Роттердам". Але коли клопотання НАБУ, САП потрапили до суду, всім стало зрозуміло, що для звинувачення немає доказів", - повідомила Дригваль.

На її думку, САП і НАБУ навмисне затягують розслідування справи, оскільки розуміють, що в суді він розвалиться через необґрунтованість обвинувачення. Вона також нагадала про прийняте нещодавно урядом рішення про використання аналогічної з "Роттердам+" формули для встановлення ціни на газ – "Амстердам+".

"Зараз ситуація для НАБУ і САП посилюється ще й тим, що уряд прийняв формулу ідентичну "Роттердам +" для природного газу. У цій ситуації є два виходи у слідства: або закривати справу, або подовжувати його настільки, наскільки це буде можливим", - вважає Дригваль.

Адвокат висловила впевненість у правомірності дій своїх підзахисних і повідомила про те, що сторона захисту подала САП нове клопотання про закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що прийнята урядом 28 січня 2020 року формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам +") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +".

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЭКУ, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких два менеджера компанії ДТЕК. Антикорупційні прокурори вимагали взяти їх під варту, однак суд не знайшов підстав для цього.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Згідно з методикою вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилося.