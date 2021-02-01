Справа рейсу MH-17: у червні суд вивчатиме, з чого збили літак

Посол України у Нідерландах Всеволод Ченцов сподівається, що суд Гааги у червні 2021 року почне слухання по суті у справі про катастрофу рейсу MH-17 над Донбасом у 2014 році. Тоді суд, зокрема, вивчатиме, з якої зброї було збито малайзійський літак.

Про це повідомило агентство "Укрінформ".

"Важливо, що після попередніх, технічних слухань минулого року, які закінчилися в листопаді, процес рухається за графіком. І ми очікуємо, що в червні, як суд і визначив, почнуться слухання по суті", - сказав посол.

За словами Ченцова, очікується, що у червні суд буде зосередженим на зброї, з якої збили літак, місці запуску ракети, а також ролі чотирьох підсудних.

"Власне, на цьому будуть сконцентровані слухання", - пояснив він.

Посол додав, що четвертий блок слухань триватиме майже весь 2021 рік, окрім серпня, жовтня та грудня. Водночас продовжує працювати Міжнародна слідча група.

Як відомо, 17 липня 2014 року над окупованим Донбасом був збитий малайзійський Boeing 777 рейсу MH-17. Вважається, що літак збили російським комплексом БУК-М1, який потрапив на Донбас з Росії. В результаті катастрофи загинули 298 людей.

Нагадаємо, сьогодні у Гаазі відновилися судові слухання у справі про катастрофу MH-17. Це вже четвертий блок слухань у цій справі.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що настання відповідальності за збиття рейсу MH-17 неминуче.