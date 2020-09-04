Справу проти влади Черкас за ослаблення карантину в травні закрили

Поліція закрила справу проти влади Черкас, яка під час жорсткого карантину в травні прийняла рішення послабити заходи всупереч рішенню уряду. Справу закрили, оскільки ситуація з коронавірусом в місті була під контролем.

Про це РБК-Україна повідомила начальник сектора комунікації ГУ Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк.

За її словами, місцева поліція розслідувала кримінальну справу від 1 травня за ознаками порушення правил і норм для попередження епідемічних та інших інфекційних захворювань.

"Були допитані всі учасники, серед них члени Черкаського виконкому і мер міста. Також була встановлена інформація про кількість хворих, заповненість лікарень у Черкасах хворими з підтвердженим діагнозом COVID-19. Кількість хворих була під контролем, ситуація стабільна", - зазначила Вовк.

Вона також додала, що з початку розслідування і до сьогодні захворюваність в Черкасах не перевищує норму, а регіон знаходиться в "зеленій зоні".

"Відповідно 29 серпня було прийнято рішення про закриття кримінального провадження", - сказала Вовк.

Нагадаємо, в кінці квітня виконком Черкас ухвалив рішення про відкриття з 1 травня більшості магазинів, ринків, перукарень і парків. У цей час по всій країні діяли жорсткі обмеження.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на це рішення, пригрозивши меру Анатолію Бондаренку кримінальною відповідальністю. Після цього Національна поліція відкрила справу на владу Черкас.