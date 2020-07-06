Справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про асоціацію з ЄС, - експерт

Фото: АМКУ (РБК-Україна)

Проблеми із розглядом даного штрафу визнають навіть ті, хто допомагали його ініціювати

Спроби Антимонопольного комітету оштрафувати найбільших виробників тютюнових виробів на 6,5 млрд грн по так званій "справі про картельну змову тютюнових компаній" суперечать ст. 255 Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Про це повідомляє експерт Інституту законодавства при Верховній раді, професор Валерій Воротін.

Експерт нагадав, що ще у 2011 році Антимонопольний комітет надав усі необхідні дозволи для ТК "Мегаполіс-Україна" (попередня назва "Тедіс") щодо концентрації оптової торгівлі тютюновими виробами.

Ці дозволи діяли до 2018 року, після того були скасовані АМКУ, але відновлені Верховним судом України.

"Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати - то хіба що самого себе. Адже він сам у 2011 р. видав дозволи на концентрацію і узгоджені дії, які передбачали зобов’язання дистрибуції не здійснювати оптовий продаж без дозволу "Мегаполіса" (тепер - "Тедіс") протягом 10 років. Виробників тоді навіть не проінформували - поставили перед фактом вже прийнятого рішення. Компанії-дистрибутори, які раніше працювали з виробниками, просто надіслали листи-повідомлення про припинення співпраці. Тобто причина штрафу не просто необгрунтована, вона абсурдна", - говорить Воротін.

Також експерт наголосив, що накладаючи штраф, Антимонопольний комітет порушив процесуальні вимоги ст. 255 Угоди про асоціацію України з ЄС. Ця стаття вимагає від АМКУ дати компаніям-виробникам тютюнових виробів перед накладанням штрафу представити свою позицію й аргументацію - цього чиновники Антимонопольного комітету не зробили.

"Відповідно до положень ст. 255 Угоди про асоціацію з ЄС, Україна визнала важливість належного правового процесу в справах про порушення антимонопольного права та зобов’язалась застосовувати своє законодавство про захист економічної конкуренції у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист. На жаль, у цьому випадку ці принципи було порушено", - додає експерт.

Раніше повідомлялось, що проблеми із розглядом даного штрафу визнають навіть ті, хто допомагали його ініціювати.

"За наявною у мене інформацією, під час розслідування "картельної" справи були допущені порушення, що можуть призвести до скасування рішення. Про це було відомо й очільнику АМКУ, й іншим державним уповноваженим", - заявила колишній державний уповноважений Антимонопольного комітету Агія Загребельська.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 р. Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти штраф у розмірі 6,5 млрд грн на афілійовані компанії "Філіп Морріс", "Джей ТІ Ай", "Імпериал Тобакко" і "Брітіш Американ Тобакко", а також на компанію "ТЕДІС Украина". АМКУ заявив, що мав місце зговір виробників, аби не допустити на ринок дистрибуції тютюнових виробів потенційних нових учасників.

Компанії-виробники, не погодившись із цим рішенням, оскаржують його в суді.

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Автор: РБК-Україна