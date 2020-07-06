Дело против табачных производителей нарушает Соглашение про ассоциацию с ЕС, - эксперт

Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Проблемы с рассмотрением данного штрафа признают даже те, кто помогали его инициировать

Попытки Антимонопольного комитета оштрафовать крупнейших производителей табачных изделий на 6,5 млрд грн по так называемому "делу о картельном заговоре табачных компаний" противоречат ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Об этом сообщает эксперт Института законодательства при Верховной раде, профессор Валерий Воротин.

Эксперт напомнил, что еще в 2011 году Антимонопольный комитет предоставил все необходимые разрешения для ТК "Мегаполис-Украина" (предыдущее название "Тедис") относительно концентрации оптовой торговли табачными изделиями.

Эти разрешения действовали до 2018 года, после того были отменены АМКУ, но восстановлены Верховным судом Украины.

"Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать - то разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г. выдал разрешения на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не осуществлять оптовую продажу без разрешения "Мегаполиса" (теперь - "Тедис") в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые ранее работали с производителями, просто направили письма-уведомления о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованна, она абсурдна", - говорит Воротин.

Также эксперт отметил, что налагая штраф, Антимонопольный комитет нарушил процессуальные требования ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Эта статья требует от АМКУ дать компаниям-производителям табачных изделий перед наложением штрафа представить свою позицию и аргументацию - этого чиновники Антимонопольного комитета не сделали.

"В соответствии с положениями ст. 255 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина признала важность надлежащего правового процесса в делах о нарушении антимонопольного права и обязалась применять свое законодательство о защите экономической конкуренции в прозрачный способ и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту. К сожалению, в этом случае эти принципы были нарушены", - добавляет эксперт.

Ранее сообщалось, что проблемы с рассмотрением данного штрафа признают даже те, кто помогал его инициировать.

"По имеющейся у меня информации, во время расследования "картельного" дела были допущены нарушения, которые могут привести к отмене решения. Об этом было известно и председателю АМКУ, и другим государственным уполномоченным", - заявила бывший государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

Напомним, 10 октября 2019 г. Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штраф в размере 6,5 млрд грн на аффилированные компании "Филип Моррис", "Джей ти Ай", "ІИмпериал Тобакко" и "Бритиш Американ Тобакко", а также на компанию "ТЕДИС Украина". АМКУ заявил, что имел место сговор производителей, чтобы не допустить на рынок дистрибуции табачных изделий потенциальных новых участников.

Компании-производители, не согласившись с этим решением, обжалуют его в суде.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина