ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс генпрокурора розслідує правомірність звільнення суддів ВСУ

Новини » Політика     08.04.2020 - 15:13
Офіс генпрокурора розслідує правомірність звільнення суддів ВСУ
Фото: Ірина Венедіктова (УНІАН)

Відкрито справу на підставі звернення працівників Верховного суду

Генпрокурор Ірина Венедіктова внесла відомості до ЄРДР щодо можливих протиправних дій президента, повноваження якого припинено, при призначенні суддів Верховного суду України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офіса генпрокурора.

Венедіктова почала розслідування на підставі звернення працівників Верховного суду України щодо можливих неправомірних дій голови держави, повноваження якого припинено, та інших осіб при виданні указів президента України від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного Суду".

"Зазначені дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні судді вказують, що підстави для видання указів і призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції та закону про судоустрій. Також у зверненні працівники ВСУ вказали, що були незаконно позбавлені права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією ВСУ.

Нагадаємо, Комітет з питань правової політики у ході свого засідання розглянув кандидатури на посаду судді Конституційного суду України.

Прокуратура відкрила справу про обстріл журналістів на Донбасі Полковника ЗСУ засудили до 13 років тюрьми за держзраду
Новини України Збройні сили УкраїниГПУПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся