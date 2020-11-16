Справа Приватбанку: суддя Вовк уникнув покарання

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відкрити дисциплінарне провадження проти судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка. ВРП вирішила не карати суддю за рішення у справі ПриватБанку проти Суркісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ВРП.

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула скаргу Мін'юсту на суддю Вовка 21 жовтня.

Міністерство юстиції вимагало покарати суддю за його рішення стягнути з державного ПриватБанку майже 10 млрд гривень на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення незаконним і абсурдним. У своїй скарзі міністерство вказало, що Вовк свідомо обмежили права відповідача, порушив принцип змагальності сторін.

Тим не менш, палата ВРП відмовилася відкривати справу проти судді. Член ради Лариса Іванова, яка перевіряла скаргу Мін'юсту, зазначила, що доводи міністерства можуть бути перевірені виключно в суді апеляційної інстанції.

Рішення дисципліною палати ВСП оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 2 серпня, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного ПриватБанку.

Після цього Міністерство юстиції України подало скаргу на суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення у справі ПриватБанку на користь Суркісів.