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Справа МН17: Пулатова хочуть викликати в якості свідка

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 19:16
Справа МН17: Пулатова хочуть викликати в якості свідка
Ілюстративне фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Адвокати не заперечують можливість дачі показань Пулатовым

Прокуратура Нідерландів пропонує викликати обвинуваченого у справі про катастрофу рейсу МН17 росіянина Олега Пулатова в суд в якості свідка. Про це повідомив прокурор Тейс Бергер, передає РБК-Україна.

За його словами, сторона захисту Пулатова не виключає того, що він захоче зробити заяву через час, хоча поки адвокати не визначилися з форматом, як це може бути зроблено. Бергер зазначив, що прокуратура пропонує викликати Пулатова в якості свідка у справах інших обвинувачених.

Зазначимо, на першому судовому засіданні в Гаазі у справі МН17 з чотирьох обвинувачених - росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гиркина і Олега Пулатова, а також українця Леоніда Харченка, були присутні представники лише одного Пулатова. При цьому жоден з обвинувачених не з'явився в суд особисто.

Також РБК-Україна писало, що головуючий в окружному суді Гааги суддя Хендрік Штейнгауз заявив, що для винесення рішення у справі про причетність чотирьох осіб до трагедії знадобиться більше 14 днів.

Нагадаємо, 10 березня відклали проведення судових слухань по справі про катастрофу рейсу МН17 до 23 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з поданням запитів сторони захисту, прокуратури і адвокатів найближчих родичів жертв катастрофи. Очікується, що 23 березня суд прийме рішення за даними запитам.

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