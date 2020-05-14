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Фігуранта справи МН17 заарештували в окупованому Донецьку, - BBC

Новини » Політика     14.05.2020 - 14:43
Фігуранта справи МН17 заарештували в окупованому Донецьку, - BBC
Іллюстративне фото (УНІАН)

Фігуранта справи заарештували ще в березні

Одного із чотирьох ключовий фігурантів справи МН17 Леоніда Харченка було заарештовано у березні цього року в окупованому Донецьку. Про це повідомляє BBC.

Джерело видання, що мало відношення до військового командування "ДНР" в 2014-2015 роках, і товариш по службі Харченко, який до сих пір проживає в Донецьку, підтвердив, що 11 березня він був затриманий біля свого будинку в Донецьку "владою "ДНР" і заарештований, але зовсім за іншою кримінальною справою.

Тиждень тому Харченку був продовжений арешт ще на два місяці. Зараз, за словами співрозмовників видання, він утримується в СІЗО "мін'юсту" ДНР ", яке знаходиться в Донецьку на вулиці Кобозєва, 4. Товариші по службі Харченко вважають, що колишнього розвідника хочуть ізолювати.

Як пише BBC, його звинувачують в участі в незаконному обшуку в 2014 році і незаконному зберіганні зброї.

"По першому пункту у потерпілих до нього претензій немає. За другим - цей пістолет йому в 2019 році видали в "міністерстві держбезпеки" для забезпечення особистої безпеки у зв'язку зі справою МН17", - розповіло джерело.

Також джерело BBC вважає, що колишнього військового розвідника взяли під варту, щоб виключити варіант його затримання спецслужбами України.

Відзначимо, в минулому році українським спецназівцям вдалося вивезти до Києва Володимира Цемаха, який вважається фігурантом справи МН17. Однак, його передали Росії в рамках обміну полоненими.

Раніше повідомлялось, що в ході судового процесу у справі MH17 з'являться нові підозрювані. Зараз підозрюваними проходять Сергій Дубінський, Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Нагадаємо, Джеррі Скіннер, адвокат родичів загиблих у катастрофі Boeing 777 над Донбасом, заявив, що установка ЗРК "Бук", яка ймовірно збила літак рейсу МН17, не могла залишити територію РФ, дозвіл дав саме президент РФ Володимир Путін.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України арештМН17
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