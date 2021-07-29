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Справа про мільйонний хабар: заступник голови Харківської облради вийшов під заставу

Автор: Олег Черниш

У так званій справі про мільйонний хабар всі затримані фігуранти вийшли під заставу. У тому числі, заступник голови Харківської обласної ради.

Про це РБК-Україна повідомила речник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Так, за заступника голови Харківської облради внесена визначена судом застава. Внесена вчора, і він вже вийшов з СІЗО", - повідомила вона.

Вона також уточнила, що за його спільника - адвоката - теж внесли заставу, і він вийшов з-під варти.

Нагадаємо, минулого тижня заступника голови Харківської облради та його спільника затримали на хабарі, в НАБУ не розголошують імен фігурантів.

За даними слідства, вони вимагали хабар у розмірі понад 1 млн гривень від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді. Адвокат, на думку НАБУ, був посередником.

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