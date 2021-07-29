Справа про мільйонний хабар: заступник голови Харківської облради вийшов під заставу

У так званій справі про мільйонний хабар всі затримані фігуранти вийшли під заставу. У тому числі, заступник голови Харківської обласної ради.

"Так, за заступника голови Харківської облради внесена визначена судом застава. Внесена вчора, і він вже вийшов з СІЗО", - повідомила вона.

Вона також уточнила, що за його спільника - адвоката - теж внесли заставу, і він вийшов з-під варти.